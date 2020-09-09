Kedicikler polisten böyle kaçmış

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon, 11 Temmuz 2018’de İstanbul merkezli 5 ilde yapıldı. Operasyonda toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis, örgütün kalesi olarak bilinen Kandilli’deki villaya gittiğinde Adnan Oktar’ı da kedicikler diye bilinen kadın müritlerini de bulamadı. Adnan Oktar ve kedicikler operasyondan kısa süre önce, villanın bahçesinden sahile inen, çalılarla gizlenmiş bir geçitten kaçmıştı. O anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk olarak Adnan Oktar’ın aslanlar adı verilen erkek müritlerinden ikisi görünüyor. Aslanlar kaçış yolunu kontrol ediyor. Kimsenin olmadığına emin olduklarında villaya haber veriyor. Adnan Oktar ve kedicikler patikayı kullanarak kayıplara karışıyor.

MASLAK’TA YAKALANDI

Adnan Oktar bu kaçışla polisin takibinden kurtulduğunu sanıyor ancak yanılıyordu. Polis ekipleri peşindeydi. Adnan Oktar ve Didem Ürer’i taşıyan araç Üsküdar’dan Maslak’a kadar takip edildi. Polisler Maslak’ta aracı durdurdu. Adnan Oktar ve Didem Ürer gözaltına alındı.



Kediciklerin polisten kaçarken yanlarında markalı valizleri ve kutularda taşıdıkları kedileri de var.