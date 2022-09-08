Kedicikler konuştu: Suç değil sevgi örgütüyüz

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Marmara Ceza İnfaz Kurumları’ndaki salonda görülen duruşmada Adnan Oktar, yine sanık sandalyesinde en önde tek başına oturdu. Tutuksuz sanıklardan 1990 Miss Globe Türkiye güzeli ve sinema oyuncusu Gülay Pınarbaşı, “Silahlı suç örgütü değiliz. Bizden örgüt çıkmaz” dedi. Tutuksuz sanıklardan Fatma Ceyda Ertüzün ise “Adnan Bey şimdiye kadar tanıdığım en ahlaklı insandır, yanından ayrılmayı düşünmüyorum” diye konuştu. Tuba Özkan da “Suç örgütü değil, sevgi topluluğuyuz. Tek sorun bizi kıskanmış olmaları” dedi. Duruşma salonundan ayrılırken kedicikler olarak bilinen sanık kadınların el sallayıp, öpücük gönderdiği Oktar, iki elini kaldırıp ‘güzelsiniz’ anlamında işaret yaptı.