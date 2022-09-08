Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kedicikler konuştu: Suç değil sevgi örgütüyüz

Güncelleme Tarihi:

#Adnan Oktar#Marmara Ceza İnfaz Kurumları#Gülay Pınarbaşı
Kedicikler konuştu: Suç değil sevgi örgütüyüz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:00

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının 1 numarası Adnan Oktar, bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın ikinci gününde ilk güne göre oldukça neşeli tavırlar sergiledi.

Haberin Devamı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları’ndaki salonda görülen duruşmada Adnan Oktar, yine sanık sandalyesinde en önde tek başına oturdu. Tutuksuz sanıklardan 1990 Miss Globe Türkiye güzeli ve sinema oyuncusu Gülay Pınarbaşı, “Silahlı suç örgütü değiliz. Bizden örgüt çıkmaz” dedi. Tutuksuz sanıklardan Fatma Ceyda Ertüzün ise “Adnan Bey şimdiye kadar tanıdığım en ahlaklı insandır, yanından ayrılmayı düşünmüyorum” diye konuştu. Tuba Özkan da “Suç örgütü değil, sevgi topluluğuyuz. Tek sorun bizi kıskanmış olmaları” dedi. Duruşma salonundan ayrılırken kedicikler olarak bilinen sanık kadınların el sallayıp, öpücük gönderdiği Oktar, iki elini kaldırıp ‘güzelsiniz’ anlamında işaret yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adnan Oktar#Marmara Ceza İnfaz Kurumları#Gülay Pınarbaşı

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom