Kedicik savunmasını değiştirdi: ‘Örgütün baskısı altında ifade verdim’

Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 78’i tutuklu 236 sanıklı davanın dünkü duruşmasında tutuksuz sanık Betül Kesgin, ailesinin desteğiyle örgütle bağını kopardığını söyledi. Avukat olan Kesgin savunmasında “Cezaevinde çok fazla psikolojik şiddete maruz kaldım. Örgütten ayrılmak imkansız gibi bir şey. Tutuklanınca etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemem için sürekli avukatlarını gönderdiler. Bu şekilde ifade vermemem için baskı yaptılar” dedi. Mahkeme başkanı Mehmet Galip Perk’in “İlk ifadende neden bunları söylemedin?” sorusunu Kesgin, “Çok korkuyordum. Şu anda bile korkuyorum. Arkada oturuyorlar, arkama bile dönüp bakamıyorum. Nasıl böyle bir şeye cesaret ettim kendime şaşıyorum” diye yanıtladı.