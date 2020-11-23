Kedi yiyen kadından itiraf!

İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen Fatma Ç., hayvanseverlerin ihbarı ile yakalandı. Fatma Ç.’nin ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. Cani kadın, elinde tuttuğu ve içinde kestiği kedi olduğu iddia edilen poşetle birlikte vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İddiaya göre Aydınlı Mahallesi’nde bir grup genç, önceki gece sokakta karşılaştıkları Fatma Ç. isimli kadına elindeki siyah poşette ne olduğunu sordu. Kadın da kestiği kedi olduğunu söyledi. Neye uğradıklarını şaşıran gençler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi’ne götürülen Fatma Ç.’nin, burada verdiği ifadesinde, kedi kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi.

NORMALMİŞ GİBİ ANLATTI

Kedi kesen kadını polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan hayvansever Sami Durmuş, yaşananları şöyle anlattı: “Dolmuştan indiğimde kalabalığı gördüm, Gençler kadının etrafını sarmış, polis muhabbeti yapıyorlardı. Ben de merak ettim, sordum ‘Ne oluyor’ diye. Çocuklar bana ‘Abi kediyi kesmiş, poşetin içine koymuş eve götürüyor’ dedi. İnanamadım. Sordum kadına, o da gayet normal bir şekilde ‘Evet, kestim eve götürüp yiyeceğim’ dedi. ‘Yıllardır ben yiyorum’ diyor. Gayet basit bir açıklama yapıyor, normal bir şeymiş gibi. Burada poşeti açmaya çalıştı, ben açtırmadım ama karakola gidince gördüm. Derisini yüzmüştü kedinin . ‘Kedi helaldir, haram değildir’ diye konuşmalarda bulundu. Ben ‘Nasıl olur, Peygamber efendimizin uykusu bozulmasın diye seccadesini kesip bıraktığı bir hayvanın kesilmesi, yenmesi söz konusu olabilir mi?’ dedim. ‘Yok siz duyumlara göre konuşuyorsunuz, öyle bir şey yok’ diyerek kendisini savundu. Çocuklara kendisi anlatmış kedi kestiğini ve yediğini. Daha önce yakalanmış hastanede yatmış, tedavi görmüş, tekrar serbest bırakılmış. Gayet rahat. Gerekli cezayı alsın, bugün kedi yavrusunu kesen yarın öbür gün insanı, bir çocuğu kesmeyeceği ne malum. Küçücük masum bir hayvana onu yapan herkese yapar. ”

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Fatma Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. ‘5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa muhalefet’ konusundan 6 suç kaydı bulunan ve ‘paranoid şizofren’ tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın, savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.