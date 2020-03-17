Kedi ve köpekten korona geçmez

Veteriner hekim Tarkan Özçetin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evcil hayvanların COVID-19 enfeksiyonunun kaynağı olabileceğine dair herhangi bir kanıtı olmadığını belirterek şunları söyledi: Maalesef hayvanları seven kadar sevmeyen insanlar da var. İçlerindeki nefreti kusmak için her olayı fırsat biliyorlar. Koronavirüs de bunlardan biri oldu. ‘Zoonoz’ olarak tanımladığımız yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar yüzyıllardır var. Ancak bu hastalıkların neredeyse tamamına karşı koruyucu yöntemler geliştirilmiştir. Evcil dostlarımızın bizi hasta etmedikleri gibi birçok hastalığa yakalanma olasılığımızı azalttığı, yüzlerce bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Hiçbir endişeye kapılmadan, evlatları kadar sevdikleri kedi köpekleri ile yaşamaya devam edebilirler.

ETLERİ TÜKETİLDİĞİ İÇİN

Son yıllarda ‘kuş gribi’, ‘domuz gribi’, ‘deli dana’ gibi hastalıkların ortaya çıkışında hayvanların rolü olduğu bilinse de bu hayvanlar çiftlik hayvanıdır ve etleri insanlar tarafından tüketildiği için bulaşma olmaktadır. Çiftlik hayvanlarının biyolojik sınırlarını zorlayan bu endüstriyel üretim koşulları değişmedikçe gelecekte daha birçok yeni hastalık, sağlığımızı tehdit edecektir. Çin gibi yemek kaynağında sınır tanımayan ülkelerin bu tür viral hastalıkların kaynağı olmasına da şaşırmamak gerekir.”