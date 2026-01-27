×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kedi tazminatı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kedi#Manevi Tazminat
Kedi tazminatı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:00

İstanbul’da 21 Mayıs 2025 tarihinde, B.B., boğaz ağrısı ve halsizlik şikâyetiyle özel hastaneye başvurdu.

Haberin Devamı

Tetkiklerin ardından serum tedavisi uygulanmasına karar verildi.

TAVANLA BİRLİKTE ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Sedyede B.B.’nin tedavisi sürdüğü sırada, tavandaki metal kapak, içinde bulunan bir kediyle birlikte hastanın üzerine düştü. Metal kapağın düşmesi sonucu B.B.’nin sol frontal saçlı derisinde 1’er milimetrelik iki sıyrık oluşurken, tetanos aşısı yapıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yönlendirilen B.B.’ye burada kuduz aşısı ile antikor tedavisi uygulandı. Tedavisinin ardından B.B., avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Avukatlar, ayıplı hizmet verildiği gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat istemiyle tüketici mahkemesine başvurdu. İstanbul Anadolu 7’nci Tüketici Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek, hastanenin B.B.’ye yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kedi#Manevi Tazminat

BAKMADAN GEÇME!