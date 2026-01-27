Kedi tazminatı

Haberin Devamı

Tetkiklerin ardından serum tedavisi uygulanmasına karar verildi.

TAVANLA BİRLİKTE ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Sedyede B.B.’nin tedavisi sürdüğü sırada, tavandaki metal kapak, içinde bulunan bir kediyle birlikte hastanın üzerine düştü. Metal kapağın düşmesi sonucu B.B.’nin sol frontal saçlı derisinde 1’er milimetrelik iki sıyrık oluşurken, tetanos aşısı yapıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yönlendirilen B.B.’ye burada kuduz aşısı ile antikor tedavisi uygulandı. Tedavisinin ardından B.B., avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Avukatlar, ayıplı hizmet verildiği gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat istemiyle tüketici mahkemesine başvurdu. İstanbul Anadolu 7’nci Tüketici Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek, hastanenin B.B.’ye yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.