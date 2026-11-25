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Türkiye’yi alarma geçiren İstanbul Sarıyer’deki ‘firari aslan’ muammasının detayları ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre iki gün boyunca gündemi işgal eden olay bir annenin çocuğunun eve gelip gelmediğini merak etmesiyle 22 Kasım günü öğleden sonra başladı. Çocuğuna ulaşamayan site sakini anne 15.30 sıralarında güvenlik görevlisinden sitenin kamera kayıtlarını kontrol etmesini istedi. Görevli, kayıtları kontrol ederken bahçedeki hayvanı gördü. İlk başta ne olduğunu anlayamadı sonra da “Bu aslan olabilir” diyerek çevresiyle paylaştı. Etraftakilerin de iştirakiyle bütün şüpheler ‘aslan’ üzerinde yoğunlaştı.

HERKES ASLANI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Civar evlerden gelenlerle sitenin etrafı aslan meraklılarıyla doldu. 112 hattına ihbar da yapıldı. Bu sırada hayvanın göründüğü kaydın cep telefonu ile çekilen görüntüleri de sosyal medyada dolaşmaya başladı. Olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi aldı. Aslanı gördüğünü söyleyenlerin beyanları dinlendi. Kimi korkudan direğe çıktığını, kimi önündeki ‘karartı’ hızla geçtikten sonra onu aslana benzettiğini söyledi. Kimi de ‘Gördük, şu tarafa gitti’ diyerek çoktan alevlenen efsanenin ateşine odun attı. Köyün muhtarı da “Aslanın yeri belli, dronlarla yeri tespit edildi, yakalanmasını bekliyoruz” diye açıklama yaptı. Medyanın yoğun ilgisiyle işin rengi daha da değişti.

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve hayvanat bahçelerinden gelen görevliler takımlar halinde aramalara başladı. Termal kameralar da gökyüzünden bu aramalara eşlik etti. Görüntülerin izletildiği ‘aslan uzmanları’ görüntüdeki hayvanın ‘büyük ihtimalle dişi aslan olduğunu’ söylüyordu. Aramalar yoğunlaştı. Tam teçhizatlı komando birlikleri de sahaya sürüldü. Bölge ablukaya alındı, bazı mıntıkalara giriş yasaklandı. Aslan yakalandığında konulacağı kafes bile hazır bekliyordu. Aramalara rağmen aslandan bir iz yoktu. Kaç gün aç susuz kalabileceği, günde kaç kilometre yol gidebileceği hesaplandı.

Bir gün geçmiş ve 23 Kasım’a gelinmişti. Aslanın nereye gittiği belirlenemeyince geldiği yeri tespit edebilmek için görüntüler tekrar incelemeye alındı. Geriye doğru tarama yapıldı.

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ÖNCE ASLAN SONRA KEDİ

‘Aslan’ kayıtlarda saat 15.34’ün 40’ıncı saniyesinden sonra görüntüye giriyordu. Ama yaklaşık 20 saniye öncesinde 15.24’ün 23’üncü saniyesinde de bahçeye doğru yürüyen bir kedi vardı. ‘Aslanlı’ görüntülerin 15-20 saniye sonrasında da arabanın etrafında aynı kedi vardı. Başta ‘gördük, şuraya gitti’ beyanlarına odaklanan uzmanlar bu kez net görüntüleri tekrar taradı. Bütün detaylar birleştirilince bu kez görüntüdekinin ‘kedi’ olduğunda mutabık kalındı.

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15-20 saniyelik bir fark ve asılsız beyanlar büyük bir yanılgıya yol açmıştı. Ayrıca ‘aslan’ görüntülerinde bahçede çalı olarak görülenler aslında 15-20 cm yüksekliğinde otlardı. Kamera açısı, perspektif algısı ve orijinal kayıtlar üstünden telefonla çekilen net olmayan görüntülerin sosyal medyada yayılması da bu yanılgıyı daha da büyütmüştü.