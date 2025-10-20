Kedi nafakası

Haberin Devamı

Aile mahkemelerine artık evcil hayvanlara yönelik nafaka, velayet ve bakım için davalar açılıyor ve bu yönde kararlar çıkıyor. Bu davalardan biri de İstanbul Aile Mahkemesi’ne açıldı. İstanbul’da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.’ye şiddetli geçimsizlik nedeniyle ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma davası’ açtı.

PROTOKOLDEKİ İLGİNÇ MADDE

Buğra B.’nin mahkemeye sunduğu ‘anlaşmalı boşanma protokolünde’ bu zamana kadar türüne pek rastlanmamış bir maddeye yer verildi. Boşanma protokolünde her iki taraf da karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olup evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaştı. Buğra B., boşanacağı Ezgi B.’ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Birbirlerinden herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmayan çiftin iki kedisi de protokole eklendi. Protokolde, “Taraflar, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.’de kaldığı müddetçe ve her halükârda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B’ye ödeyecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından her yıl bu oran TÜİK’in belirlediği TÜFE-EFE oranında artırılacaktır” denildi.

Haberin Devamı

Buğra B. ile Ezgi B.’nin ilginç boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.