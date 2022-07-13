Kedi maması ürününde kimyasal madde iddiası

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Fransa Tüketici Denetleme Kurulu, kedi mamalarıyla ilgili çok tartışılacak bir veriyi açıkladı.

Kurulun açıklamasına göre; Purina One ve Pro Plan markalı üç kedi maması ürününde zehirli kimyasallar tespit edildi.

CNN Türk'ün haberine göre; bazı parti ürün numaralarını da yayımlayan kurul, söz konusu ürünlerin derhal piyasadan toplatılması gerektiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü bir alış-veriş platformu da listedeki markalara ait ürünleri geri çağırma kararı aldı.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTA

Öte yandan söz konusu ürünlerin Türkiye'de de satışı olan "Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu 1 ile 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ile 12 aylık Yavru Kedi Maması" oldu.

Kedi mamasını üreten firmalardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.