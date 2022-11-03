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Kedi Köyü

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#Trabzon#Kedi Köyü#Necmi Aksu
Kedi Köyü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yazdığı kitabın satışından elde ettiği gelirle 700 metrekarelik arsa kiralayan öğretmen Necmi Aksu, 'Kedi Köyü' adı verdiği özel yaşam alanında 200 kediye bakıyor.

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Burada ‘Kedi Köyü’ adını verdiği özel yaşam alanı oluşturan ve hasta, engelli ile yavru olmak üzere 200 kedinin bakımını üstlenen Aksu, mahallelerden topladığı gıdalarla kedileri besliyor. Tel örgüyle çevrili alanda kediler için kulübeler de bulunuyor.

‘EN BÜYÜK HAYALİMDİ’

Toplumun, hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Necmi Aksu, “Çocukluktan beri hayvanlara karşı duyarlıyım. Çocukların hayvanları sevmesi, onlarla yaşamasını öğrenmeleri için çalışmalar yapıyorum. Çocukluktan beri en büyük hayalim, bir Kedi Köyü kurmak. Kedileri beslemek ekonomik olarak beni yoruyor. Öğretmenim, yazarım ve aynı zamanda şairim. Romanım çıktı, onu satıyorum, fuarlara gidiyorum. Maaşımı harcıyorum. Bazen de kredi çekiyorum, o şekilde hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum” dedi.  

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Kedi Köyü

 

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#Trabzon#Kedi Köyü#Necmi Aksu

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