Kedi kavgasında kurye vuruldu

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Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkânında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül’de çalındı. Kediyi çalan E.Ç., dün 20,30 sıralarında bakkal dükkânına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti.

BABA VE OĞLUNA ATEŞ ETTİ

Para vermek istemeyen dükkân sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B. kediyi geri vermesini söyledi. E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.’nin babası S.Ş.B araya girdi. E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti. Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü.