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Kedi katiline ters kelepçe

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#Kedi#Ağaoğlu My World Sitesi#Hayvan Öldürme
Kedi katiline ters kelepçe
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 07:00

Lüks bir sitenin asansöründeki kediyi yılbaşı gecesi ayaklarıyla ezdikten sonra öldüren İbrahim Keloğlan, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü önceki gün arayan bir kişi, Ağaoğlu My World Sitesi’nde bir kişinin asansörde bulunan kediyi öldürdüğünü ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri hemen siteye giderek kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde, bir kişinin yılbaşı gecesi saat 03.30 sıralarında asansördeki kediyi ezdikten sonra can havliyle kaçan kediyi takip ederek yakaladığı ve öldürdüğü belirlendi. Polis, kamera görüntülerinden kediyi öldüren kişinin İbrahim Keloğlan (29) olduğunu tespit etti.

AVM’DE YAKALANDI
Ekipler, emniyette suç kaydı bulunan İbrahim Keloğlan’ın Sarıyer’deki İstinye Park AVM’de olduğunu saptadı. Ekipler hemen AVM’ye giderek düzenledikleri operasyonda İbrahim Keloğlan’ı yakalayarak ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Emniyette, ‘acımasızca ve zalimce muameleyle hayvan öldürme’ suçundan sorgulanan Keloğlan adliyeye sevk edildi. 

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#Kedi#Ağaoğlu My World Sitesi#Hayvan Öldürme

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