Kedi katiline ters kelepçe

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü önceki gün arayan bir kişi, Ağaoğlu My World Sitesi’nde bir kişinin asansörde bulunan kediyi öldürdüğünü ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri hemen siteye giderek kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde, bir kişinin yılbaşı gecesi saat 03.30 sıralarında asansördeki kediyi ezdikten sonra can havliyle kaçan kediyi takip ederek yakaladığı ve öldürdüğü belirlendi. Polis, kamera görüntülerinden kediyi öldüren kişinin İbrahim Keloğlan (29) olduğunu tespit etti.



AVM’DE YAKALANDI



Ekipler, emniyette suç kaydı bulunan İbrahim Keloğlan’ın Sarıyer’deki İstinye Park AVM’de olduğunu saptadı. Ekipler hemen AVM’ye giderek düzenledikleri operasyonda İbrahim Keloğlan’ı yakalayarak ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Emniyette, ‘acımasızca ve zalimce muameleyle hayvan öldürme’ suçundan sorgulanan Keloğlan adliyeye sevk edildi.