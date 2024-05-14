Kedi katiline 4.5 yıl hapis

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İstanbul Fatih’teki Malta Çarşısı’nda yoğurtçuluk yapan Fatih Mehmet Öztürk (44), çevredekilere daha iyi bakacağını söyleyerek zaman zaman Fatih Cami çevresinde yaşayan kedileri alıp götürüyor ve bir daha geri getirmiyordu. Soranlara da “Benim İzmit’te çiftliğim var orada daha güzel bakılıyorlar” diyordu.

VÜCUT PARÇALARI İŞYERİNDEN ÇIKTI

31 Ekim 2023 tarihinde kedileri sırt çantasına alıp işyerine götürdüğü mahalleli tarafından görülen Öztürk, polis merkezine şikâyet edildi. Sosyal medyada da yayılan kamera görüntülerini inceleyen polis, Öztürk’ün kedileri sırt çantasına doldurup götürdüğünü tespit etti. Öztürk’ün işyerinde yapılan aramalarda polisler bir odadaki çöpte 2 yetişkin kedi ile 7 kedi yavrusuna ait vücut parçaları buldu. Kedi ölüleri çürümeye ve kokuşmaya başlamıştı. 13 Kasım’da gözaltına alınan Öztürk, kedileri sevdiğini ve onları sürekli beslediğini belirterek suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını söyledi. Tutuklanan şüpheli hakkında ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Öztürk 3.5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, tutuksuz sanık Fatih Mehmet Öztürk’e ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezada takdiri indirim yapılmadı.