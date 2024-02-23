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Kedi katiline 3.5 ayda tahliye

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#Mehmet Fatih Öztürk#Fatih Camisi#Kedi Cinayeti
Kedi katiline 3.5 ayda tahliye
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

Fatih Camisi’nin bahçesinden topladığı kedileri İzmit’teki işyerinde öldürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapisle yargılanan Mehmet Fatih Öztürk, 3.5 aylık tutukluluğun ardından tahliye oldu.

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İSTANBUL’da Fatih Camisi çevresinde hayvanseverlerin besledikleri kediler bir bir ortadan kaybolmaya başlamıştı. Dedektif gibi iz süren hayvanseverler, Mehmet Fatih Öztürk’ü kedilerden birini çantaya koyarken görüntüledi. Öztürk, polis ekiplerince gözaltına alındı. İzmit’teki işyerinde yapılan aramada 9 ölü kedi bulundu. Adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Öztürk 14 Kasım 2023’te tutuklandı.

Mehmet Fatih Öztürk, Fatih Camisi etrafından bulunan bir kediyi çantasına koyarken görüntülenmişti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Mehmet Fatih Öztürk’e ‘ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık 2023 günü ilk kez hâkim karşısına çıkan Mehmet Fatih Öztürk hakkındaki suçmaları reddetti. Mahkeme, Mehmet Fatih Öztürk’ün akıl hastası olup olmadığı yönünde rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Mahkeme, 21 Şubat 2024’te tutukluluk incelemesi için dosyayı ele aldı ve Mehmet Fatih Öztürk’ün tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

 

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#Mehmet Fatih Öztürk#Fatih Camisi#Kedi Cinayeti

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