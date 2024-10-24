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Kedi ‘Faruk’u camdan atan gözetmene 5 ay hapis

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#İstanbul#Beşiktaş#Kedi Faruk
Kedi ‘Faruk’u camdan atan gözetmene 5 ay hapis
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

Sınav gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, ‘Faruk’ isimli kediyi camdan attığı iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi Ferhat Atan, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Beşiktaş’taki bir okulda 23 Mart’ta yapılan sınavda sınıf gözetmeni olarak görevlendirilen üniversite öğrencisi Ferhat Atan, iddiaya göre, okul tarafından sahiplenilen ve o sırada sınıf penceresinin önünde duran ‘Faruk’ isimli kediyi camdan aşağıya itti. Kedide yüksekten düşme sonucunda iç kanama ve kemik kırığı meydana geldi. 14 kişinin şikâyetçi olması sonucunda savcılık Fatih Atan hakkında ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Atan katılmadı. Mahkeme, sanık Ferhat Atan’ı ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek, acımasız veya zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Atan’ın, cezanın ertelenmesine, 1 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

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#İstanbul#Beşiktaş#Kedi Faruk

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