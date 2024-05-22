Kedi ‘Faruk’ davasının sanığı ilk kez hâkim karşısında: Onu atmadım kenara bıraktım

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Aşağı düşen kedi ağır yaralandı. Ferhat A. hakkında ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘MANEVİ OLARAK YIPRATILDIM’

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi olan sanık Ferhat A. ile Terakki Vakfı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ferhat A., geçici gözetmen olarak gittiği sınavda ‘Faruk’ isimli kedinin içeri girip sınav düzenini bozduğunu öne sürerek, “Sınav başladığında hava sıcak olduğu için pencere açıktı, bir kedi içeri atladı. Atlayınca öğrenciler panikledi. Alıp cam kenarına bıraktım. Düştüğünü 2 gün sonra öğrendim. Çirkin iftiralarla manevi olarak yıpratıldım” dedi.

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Terakki Vakfı avukatı Serdar Gümüş de ‘Faruk’un okulun kedisi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Suçtan zarar gördüğü gerekçesi ile Terakki Vakfı avukatının katılma talebini kabul eden mahkeme, olay günü sınavda olan öğrencilerin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.