Kedi Faruk davasında öğrenci tanık olarak dinlendi: Kapıyı açık bıraksaydı dışarı çıkabilirdi

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Kedide yüksekten düşme sonucunda iç kanama ve kemik kırığı meydana geldi. 14 kişinin şikâyetçi olması sonucunda savcılık, Fatih Ataman hakkında, ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘İTTİĞİNİ GÖRMEDİM’

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Ataman ile Terakki Vakfı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Olay günü sınıfta bulunan Terakki Okulu öğrencisi, mahkemede tanık olarak dinlendi. Okulun öğrencisi, ‘Faruk’un sınıfa kapıdan girdiğini söyleyerek, “Ferhat Ataman kapıyı kapatmamış olsaydı tekrar kapıdan çıkabilirdi. Ses duyduğumuzda ayağa kalkıp kedinin düşüp düşmediğine bakmak istediğimizde, ‘Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim’ dedi. Arka sıralardakiler daha iyi görmüştür. Kediyi pencere kenarına bıraktığını gördüm ancak direkt ittiğini görmedim” dedi.

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Sanık Ferhat Ataman ise “Kesinlikle kedi kapıdan girmedi. Kapı zaten kapalıydı. Camdan girdi. Ben de ‘Arkadaşlar ben müdahale ettim, kenara bıraktım sizin kalkmanıza gerek yok’ dedim. kedi camdan girdiği an öğrenciler panik oldu, dinleme sınavı olduğu için de dikkatlerinin dağılmaması gerekiyordu. Yerlerinden kalkmamalarını söyleyerek kediyi alıp geldiği camdan tekrar dışarıya bıraktım” diye konuştu.

Mahkeme, dilekçe veren diğer öğrencilerin de tanık olarak mahkemede dinlenmesi için duruşmayı erteledi.