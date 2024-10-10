Kedi Faruk davasında gözetmenin 3 yıl hapsi istendi

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Tanık ifadesinin ardından davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, ‘Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Son savunmasını yapan Ferhat Ataman, “Yapmadığım bir suç nedeniyle haksız yere cezaevine girdim. Yaklaşık 7 aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldım. Büyük mağduriyetlerim var” diye konuştu. Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.