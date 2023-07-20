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Kedi düşmanı yavruların üzerine kezzap attı

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kedi
Kedi düşmanı yavruların üzerine kezzap attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Başkaca şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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İstanbul Eyüpsultan’daki korkunç olay birkaç gün önce hayvanseverler tarafından fark edildi. Kedileri beslemek için caminin çevresini dolaşan hayvanseverler, yavru kedilerin çok ağır derecede yandığını ve bazılarının hayatını kaybettiğini gördü. Bu saldırılar birkaç gün boyunca devam etti. Kedilerin üzerine kezzap döküldüğü anlaşıldı. Hayvanseverler önceki gün Eyüpsultan Mezarlığı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara’ya giderek yardım istedi.

SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine polis ekipleri, kezzaplı saldırganın bölge sakinlerinden Murad Koray Kara olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Kara’yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kara polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Savcılığa sevk edilen Kara buradaki ifadesinde de kedilere zarar vermediğini öne sürdü. Savcılık, haftada bir kez karakola imza atma adli kontrol kararıyla Kara’yı serbest bıraktı. Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Sistematik şekilde 100’ün üzerinde kediye birçok mezarlıkta saldırdığını belirledik” dedi.

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Kedi düşmanı yavruların üzerine kezzap attı

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kedi