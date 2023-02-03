Kedi düşmanı tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece’de 5 Ocak günü yaşadığı siteye gelen Aytuğ Koyuncu, kediye tekme ve yumruklarla şiddet uygulamıştı. Koyuncu’nun farklı tarihlerde de site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansımıştı.
Bunun üzerine gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu ifadesinde, “Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Site yönetimine karşı vermiş olduğum tepkiydi. Üzgünüm” dedi.
CEZAEVİNE KONULDU
Koyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu sevk edildiği adliyede dün tutuklanarak cezaevine koyuldu.