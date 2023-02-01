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Kedi düşmanı serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Site#Kedi
Kedi düşmanı serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

Küçükçekmece ’de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu’nun ifadesi ortaya çıktı. Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede “Site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi” dedi.

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İstanbul Küçükçekmece’de 5 Ocak günü yaşadığı siteye gelen Aytuğ Koyuncu, kapıdan içeri girince içeride gördüğü kediye kaçmasını engelleyerek tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Koyuncu’nun farklı tarihlerde de site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansımıştı. Koyuncu’nun kediye saldırması gündemdeki yerini korurken bu kez de kendisine tepki gösteren sitedeki bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.


Şikâyetler ve görüntülerin sosyal medyada infiale yol açmasının ardından polis harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda Koyuncu gözaltına alındı. Koyuncu, sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Aytuğ Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede “site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi” dedi.

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#Küçükçekmece#Site#Kedi

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