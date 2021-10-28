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Olay, 24 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Esenyurt MehterÃ§eÅŸme Mahallesinde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re Esra MalgÄ±r, ailesi ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden apartman boÅŸluÄŸunda kedileri beslemek Ã¼zere Ã§Ä±ktÄ±. AkÅŸam saatlerine kadar haber alÄ±nmamasÄ± Ã¼zerine ailesi, MalgÄ±r'Ä± aramaya baÅŸladÄ±.

Mama vermek iÃ§in apartman boÅŸluÄŸuna gittiÄŸini Ã¶ÄŸrenen kardeÅŸi Haluk MalgÄ±r, ablasÄ±nÄ± yan apartmanÄ±n bodrum katÄ±ndaki dairenin balkonunda kanlar iÃ§inde yerde yatarken buldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada kadÄ±nÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekipleri, kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.

SAVCI ÅžÃœPHELÄ° BULDU

Olay hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada savcÄ±, MalgÄ±r'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼pheli buldu. Otopsi raporu istenmesinin Ã¼zerine kadÄ±nÄ±n cenazesi Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na sevk edildi. Olay hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

"YAN BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YATIYORDU"

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AblasÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenini bulan kardeÅŸ Haluk MalgÄ±r, "Geldim buraya baktÄ±m. Lamba yanÄ±yordu, kimse yoktu. TuÄŸlalardan atlayÄ±p, bahÃ§eye baktÄ±m. Burada kuru mama ve su vardÄ±. Buraya geÃ§tiÄŸini anladÄ±m. Ä°lerisi de zifiri karanlÄ±k. Telefonumun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ile saÄŸa sola bakmaya baÅŸladÄ±m. AblamÄ± burada buldum. Yan bir ÅŸekilde yatÄ±yor. GÃ¶zleri aÃ§Ä±ktÄ±" dedi.

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"10 KERE ATLAYAYIM EN FAZLA KOLUMU KIRARIM"

Haluk MalgÄ±r, "Ben buradan atlayayÄ±m ÅŸimdi gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde, en fazla kolum kÄ±rÄ±lÄ±r. SavcÄ± da otopsi istedi. Buradan dÃ¼ÅŸmeyle bir insanÄ±n Ã¶lebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bunun arkasÄ±nda bir ÅŸey olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AraÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Buradan 10 kere atlayayÄ±m, en fazla kolumu kÄ±rarÄ±m. Belki ayaÄŸÄ±m biraz incinir" diye konuÅŸtu.

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