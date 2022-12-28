Kedi, asma tavanı çökertti! O anlar kamerada

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Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde pazartesi günü akşam saatlerinde Necibe Kıvrak’a ait matbaaya giren komşusunun 'Edward' adlı Tekir cinsi kedisi, iş yerinin asma katına çıktı. Burada girdiği karton koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan çöktü.

Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak asma plastik tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Komşusuna ait kedinin tavanla birlikte yere düştüğünü belirten Necibe Kıvrak, "Genellikle zamanını bizde geçiriyordu. O gün içeri girip merdivenlerden yukarı çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içine girdikten sonra çıkamamış. Büyük bir gürültü oldu. Tavan çökmeye başlamadan önce bana kaçma fırsatı oldu.

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Kedi farklı yöne gidip aynı yere tekrar dönünce bu kez tavan çöktü. Ben o sırada kaçtım. Olaydan sonra bir daha gelmedi. Utanıyor bence. Olay sonrası çok hızlı bir şekilde iş yerinden dışarı çıkıyor ve hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş" dedi.

Kedinin sahibi Yağmur Yavuz ise Edward’ın 4 yıldır kendileriyle yaşadığını belirterek, "Komşumuz da kendisini çok seviyor. İri ve biraz asabi. Çok sevimli bir kedi. Arada böyle yaramazlıklar da oluyor. Neyse ki ona ve komşumuza bir şey olmadı" diye konuştu