Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kedi, asma tavanı çökertti! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kedi#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 15:14

ANTALYA'da yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki 'Edward' adlı kedi, girdiği iş yerinin asma tavanını çökertti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kedinin yan komşusuna ait olduğunu belirten iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, "Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş" dedi.

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde pazartesi günü akşam saatlerinde Necibe Kıvrak’a ait matbaaya giren komşusunun 'Edward' adlı Tekir cinsi kedisi, iş yerinin asma katına çıktı. Burada girdiği karton koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan çöktü.

Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak asma plastik tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Komşusuna ait kedinin tavanla birlikte yere düştüğünü belirten Necibe Kıvrak, "Genellikle zamanını bizde geçiriyordu. O gün içeri girip merdivenlerden yukarı çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içine girdikten sonra çıkamamış. Büyük bir gürültü oldu. Tavan çökmeye başlamadan önce bana kaçma fırsatı oldu.

Haberin Devamı

Kedi farklı yöne gidip aynı yere tekrar dönünce bu kez tavan çöktü. Ben o sırada kaçtım. Olaydan sonra bir daha gelmedi. Utanıyor bence. Olay sonrası çok hızlı bir şekilde iş yerinden dışarı çıkıyor ve hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş" dedi.

Kedinin sahibi Yağmur Yavuz ise Edward’ın 4 yıldır kendileriyle yaşadığını belirterek, "Komşumuz da kendisini çok seviyor. İri ve biraz asabi. Çok sevimli bir kedi. Arada böyle yaramazlıklar da oluyor. Neyse ki ona ve komşumuza bir şey olmadı" diye konuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kedi#Kamera

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz