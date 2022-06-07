Keçiyi aracının arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücüye gözaltı

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Aşık Veysel Caddesi'nde Y.Ö.’nün 16 ARV 978 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladığı keçiyi çekerek götürdüğü, yavrusunun da peşinden geldiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüler üzerine polis, Y.Ö. isimli kadın sürücüyü gözaltına aldı. Y.Ö. ifadesinde, "Yolda başıboş bulduğum keçi ve yavrusunu eşimin iş yerine getirmek istedim. Keçileri burada bırakıp sahiplerine ulaşmak istiyordum" dedi.

Hakkında ‘Hayvana eziyet’ suçundan işlem yapılan Y.Ö. savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.