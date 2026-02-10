Keçiören’de yollar ayrıldı mesajlar kaldı

Haberin Devamı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığıyla tanınan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasıyla noktalanan süreci hem adaylık sırasındaki tartışmalara hem de seçildikten sonra yaşananlara bakarak “karakolda biten ‘zoraki’ bir ‘aşk’ hikâyesi” diye niteleyenler var. Özarslan ile ilgili ilk tartışma, belediye başkan adaylığı sürecinde yaşanmıştı. Yavaş’ın yakın ekibindeki Özarslan’ın öncelikle Etimesgut, orası olmayınca da Mamak’tan aday gösterilmesi için devreye girdiği konuşulmuştu. Ancak parti yönetiminin bu iki ilçe için farklı planlarının olması Özarslan için o günlerde hiç de hesapta olmayan Keçiören seçeneğini gündeme getirdi. CHP, Özarslan’ın adaylığında 31 Mart 2024’deki yerel seçimlerde yüzde 48 oyla Başkent’in Çankaya’dan sonra ikinci büyük bu ilçesini 40 yıl sonra yeniden kazanmış oldu.

YAVAŞ DA ULAŞAMAMIŞ

Mansur Yavaş ile Mesut Özarslan’ın son dönemde aralarında “soğukluk” olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. İkilinin en son 31 Ocak’ta Eryaman Stadı’ndaki Ankaragücü maçında yan yana görüntü verdikleri belirtiliyor. İstifa iddialarının tırmandığı son günlerde Özel’in yanı sıra Yavaş’ın da Özarslan’a telefonla ulaşamadığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı.

ALTINOK’UN İDDİALARI

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in yolsuzluk iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu Özarslan için 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin ABB adayı olan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da kulisleri hareketlendiren bir paylaşımda bulundu. Altınok, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımda “yolsuzluk” yapmakla suçladığı Özarslan’ın parti değiştirmeye çalıştığını, “Parti değiştirmek için kapı kapı gezen Keçiören Belediye Başkanı’nın bu çabasından abisi, hamisi Mansur Yavaş’ın haberi ve bilgisi var mı? Yoksa PORTAŞ’taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan’ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş’ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor?” sözleriyle ifade etti. AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Özarslan’ın yarın yapılacak Meclis grup toplantısında AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

MANSUR YAVAŞ’IN YAKIN EKİBİNDEN

- Özarslan, 2017’de Meral Akşener’in liderliğindeki kuruluş sürecinde İYİ Parti saflarında yer aldı. Bu süreçte Yavaş’ın yakın çalışma ekibindeydi. ABB iştiraklerinden Belko ve Portaş’ta Genel Müdürlük görevlerinin yanı sıra Portaş’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı, ABB Başdanışmanlığı, ABB’ye ait Aski Spor Asbaşkanlığı ile yine ABB sponsorluğunda kurulan Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanlığı görevlerinde bulundu. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, İYİ Parti’nin CHP ile Ankara’daki yerel seçim işbirliğini geri çevirmesinin ardından Aralık 2023’te İYİ Parti’den istifa etti. ABB’deki görevlerinden ayrılarak CHP’den Keçiören belediye başkan adayı oldu.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

- Özarslan’ın CHP’den istifa edeceğine ilişkin iddiaların fitilini ise 6 Ocak’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ateşlediği konuşuluyor. Özarslan da zaten istifa açıklamasında, ilişkisini “okul ve mesai arkadaşlığı” diye nitelediği Kurum ile bu görüşmesinin ardından hedef alınmaya başlandığını, son olarak da cumartesi gece yarısı Özel’in kendisine “hakaret, küfür ve tehdit” içeren WhatsApp mesajları attığını belirtti. Özarslan, “Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; CHP seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz” dedi. Özarslan dün de Özel hakkında kendisine yönelik mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

ŞİMDİLİK BAĞIMSIZ

Özarslan, “Şu an bağımsız hizmetime devam edeceğim. Bu geçme vesaire gibi konular asla ve katiyen olmadı. Ama geçmişten geldiğim kültür, gelenek çerçevesinde tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP’den yetişme birisiyim. Tabii ki oradaki ağabeylerimle, reislerimle, canlarımla, ciğerlerimle oturuyoruz, istişare ediyoruz ülke için. Ama bu parti geçme sürecine ilişkin herhangi bir şey oturup konuşmadık” ifadelerini kullandı.

İşte o mesajlar

- Özel’in Özarslan’a attığı mesajlara ilişkin şu bilgi kamuoyuna yansıdı:

- Ben sana inandım. Şimdi sana iftira atanlara, sana hırsız diyenlere teslim oluyorsun.

- Hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu kabul ediyorsun.

- Anladım ki sen bir hırsızsın!

- G..ünü kurtarmaya çalışıyorsun.

- Sen gerçek bir hırsızsın!

- Alçak köpek!

- S..tir git!

- Senin yerin onların yanı.

- Hak ettiğin yeri buldun, s..tir git.

- Senin dürüst adamlarla işin yok!

- Yalaka!

- Karaktersiz p.ç!

- Karakterin olsaydı Mansur Yavaş’ı satmazdın.

- Yolsuz olduğunu, hırsız olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin.

- Elime düşeceksin.

- Acırsam namerdim.

- Bizim hırsızlarla işimiz yok.

- Seni doğuran ana senden utanır!”

ÖZEL O SÖZLERİ ANLATTI

- ÖZGÜR Özel’in, Özarslan’a telefonla ulaşamayınca bu mesajları attığı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz ise Özel’in kendisine yaptığı açıklamada, Özarslan’ın ailesine yönelik küfür ettiği iddiasını yalanlayarak “Yalan atıyor. Benim söylediğim söz şu; Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. ‘Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar’ dedin. ‘Ben, sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun’ dedim. Aileye hiçbir şey yok asla. ‘Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak’ dedim” dediğini aktardı. Gazeteci Murat Yetkin de Özel’in olaya ilişkin, “Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır” sözlerini paylaştı.