Keçiören’de uyuşturucu bilmecesi

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Belediye şirketlerinde çalışan 171 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girmesiyle adli boyuta taşınan olayda şüphelilerin kesin analiz için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği vurgulandı. İlaç kullandıkları için test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyip ikinci kez test yaptıran 42 kişinin değerlerinin ise negatif seviyeye düştüğü bildirildi.

İŞ SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Dün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına telefonla bağlanan Özarslan, uygulamayı gönüllülük usulüne göre yaptıklarını söyledi: “Uyuşturucu Keçiören’de büyük bir sorun. Ben tehdit de alıyorum. 129 kişi kanun önünde bunun hesabını vermek zorunda. Testi pozitif çıkanların iş akdi feshedildi. 195 kişi ise test vermedi. Gönüllülük olduğu için test yapmayanlara bir şey yapamayız. Kullananlara ‘Gidin tedavi olun, geri gelin’ diyoruz. Kendim de test yaptırdım. Negatif çıktı.”