×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Keçiören’de uyuşturucu bilmecesi

Güncelleme Tarihi:

#Kaçakçılık#Uyuşturucu Sorunu#Keçiören Belediyesi
Keçiören’de uyuşturucu bilmecesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:00

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın kurum içinde ‘gönüllülük’ esasına göre başlattığı uyuşturucu taraması tartışmalara neden oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Belediye şirketlerinde çalışan 171 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girmesiyle adli boyuta taşınan olayda şüphelilerin kesin analiz için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği vurgulandı. İlaç kullandıkları için test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyip ikinci kez test yaptıran 42 kişinin değerlerinin ise negatif seviyeye düştüğü bildirildi.

İŞ SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Dün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına telefonla bağlanan Özarslan, uygulamayı gönüllülük usulüne göre yaptıklarını söyledi: “Uyuşturucu Keçiören’de büyük bir sorun. Ben tehdit de alıyorum. 129 kişi kanun önünde bunun hesabını vermek zorunda. Testi pozitif çıkanların iş akdi feshedildi. 195 kişi ise test vermedi. Gönüllülük olduğu için test yapmayanlara bir şey yapamayız. Kullananlara ‘Gidin tedavi olun, geri gelin’ diyoruz. Kendim de test yaptırdım. Negatif çıktı.”                

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçakçılık#Uyuşturucu Sorunu#Keçiören Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!