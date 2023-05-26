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Keçiören'de Deniz Baykal'ın adı verilen park açıldı

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#Ankara#Keçiören#Park
Keçiörende Deniz Baykalın adı verilen park açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 17:52

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ismi verilen parkın açılışı gerçekleştirildi. Parkın girişinde Baykal'ın özgeçmişi yer aldı.

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Açılışa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, 22. Dönem TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, 22. Dönem Milletvekili Zekeriya Akıncı, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

‘DENİZ BAYKAL ÖNEMLİ BİR DEVLET ADAMIYDI’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, Deniz Baykal’ın önemli bir devlet adamı olduğunu söyleyerek “Bugün Türk siyasetinde, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin varlığında ve bekasında önemli bir isim olan merhum Deniz Baykal’ın adını verdiğimiz parkımızı açıyoruz. Allah mekânını cennet etsin. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gerek bakanlık gerekse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaparak hizmet etmiş olan, emek vermiş olan; bir Türkiye sevdalısı olan, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatlerini düşünen bir liderdi Deniz Baykal” dedi.

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Keçiörende Deniz Baykalın adı verilen park açıldı

‘İNSAN ÜZÜLÜYOR, ŞAŞIRIYOR’

Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ise park açılışını duyduğunda duygulandığını dile getirerek “İnsan üzülüyor, şaşırıyor. Bildiğim kadarıyla ilk defa bir tesise babamın adı veriliyor Türkiye'de. Başkan Altınok’a tüm Keçiören belediyesi mensuplarına, çalışanlarına, Keçiören halkına çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, sağ olun var olun” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ederek “Merhum genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi’nin dördüncü genel başkanı olarak çok önemli bir siyaset insanı, devlet adamıydı. Türk siyasetine önemli hizmetler vermiş siyaset ve devlet adamının ismi bu güzel parkta ve ülkemizin birçok güzel köşesinde de sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu bizler açısından da çok çok anlamlı. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

22. Dönem TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş ve 22. Dönem Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın da teşekkür konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Deniz Baykal Parkı hizmete açıldı. Katılımcılar daha sonra parkı başından sonuna kadar gezerek incelemelerde bulundu.

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#Ankara#Keçiören#Park

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