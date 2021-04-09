Keçiören Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Keçiören'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Keçiören ilçesinde pek çok mahalle vardır. Bu mahallelerin posta kodları değişiklik gösterebilir. Bu sebeple Keçiören'de oturuyorsanız posta kodunu oturduğunuz mahalleye göre araştırmanız çok daha sağlıklı olacaktır.

Keçiören Posta Kodu Kaçtır?

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri Keçiören'dir. Posta kodu adres bildiriminde oldukça önemlidir. Bu sebeple düzgün belirlenmesi gerekir. Ankara'nın posta kodları 06 ile başlar. Çünkü 06 Ankara'nın plakasını temsil eder.

Ankara'nın İlçesi Keçiören'in ve Mahallelerinin Posta Kodu

Keçiören'in posta kodu 06300 olarak bilinmektedir. Ancak Keçiören ilçesinde bulunan mahallelerin posta kodları değişiklik gösterebilir. Bu ilçedeki mahallelerin posta kodları şu şekildedir;

06300 Posta Kodu

Yeşiltepe Mahallesi

23 Nisan Mahallesi

Uyanış Mahallesi

Adnan Menderes Mahallesi

Şen Yuva Mahallesi

Aktepe Mahallesi

Şefkat Mahallesi

Bademlik Mahallesi

Subay Evleri Mahallesi

Köşk Mahallesi

Bağlarbaşı Mahallesi

Çaldıran Mahallesi

Hasköy Mahallesi

Güzelyurt Mahallesi

06291 Posta Kodu

Karşıyaka Mahallesi

Hısar Mahallesi

Karakaya Mahallesi

Kafkas Mahallesi

06220 Posta Kodu

Yayla Mahallesi

Eser Tepe Mahallesi

06010 Posta Kodu

İncirli Mahallesi

Aşağı Eğlence Mahallesi

Etlik Mahallesi

Ayvalı Mahallesi

Emrah Mahallesi

06135 Posta Kodu

Hasköy Mahallesi

Gümüş Dere Mahallesi

06120 Posta Kodu

Karargah Tepe Mahallesi

Basın Evleri Mahallesi

Kalaba Mahallesi

06290 Posta Kodu

Tepebaşı Mahallesi

Çiçekli Mahallesi

06220 Posta Kodu

Yüksel Tepe Mahallesi

Sancak Tepe Mahallesi

Şehit Kubilay Mahallesi

06310 Posta Kodu

Yakacık Mahallesi

Şenlik Mahallesi

06280 Posta Kodu

Ufuk Tepe Mahallesi

19 Mayıs Mahallesi

Pınar Başı Mahallesi

Atapark Mahallesi

Ovacık Mahallesi

Güçlü Kaya Mahallesi

Osman Gazi Mahallesi

Kanuni Mahallesi

Kuşcağız Mahallesi

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