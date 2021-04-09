Keçiören Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Keçiören'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Her ilin kendine özel posta kodu vardır. Bu posta kodu sayesinde adres bulmak çok daha kolay olur. Ankara ülkemizin başkentidir. Bu ilimizde de oldukça fazla ilçe vardır. Keçiören Ankara'nın ilçelerinden bir tanesidir. Keçiören posta kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Keçiören'in ve mahallelerinin posta kodu bilgilerini derledik.
Keçiören ilçesinde pek çok mahalle vardır. Bu mahallelerin posta kodları değişiklik gösterebilir. Bu sebeple Keçiören'de oturuyorsanız posta kodunu oturduğunuz mahalleye göre araştırmanız çok daha sağlıklı olacaktır.
Keçiören Posta Kodu Kaçtır?
Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri Keçiören'dir. Posta kodu adres bildiriminde oldukça önemlidir. Bu sebeple düzgün belirlenmesi gerekir. Ankara'nın posta kodları 06 ile başlar. Çünkü 06 Ankara'nın plakasını temsil eder.
Ankara'nın İlçesi Keçiören'in ve Mahallelerinin Posta Kodu
Keçiören'in posta kodu 06300 olarak bilinmektedir. Ancak Keçiören ilçesinde bulunan mahallelerin posta kodları değişiklik gösterebilir. Bu ilçedeki mahallelerin posta kodları şu şekildedir;
06300 Posta Kodu
Yeşiltepe Mahallesi
23 Nisan Mahallesi
Uyanış Mahallesi
Adnan Menderes Mahallesi
Şen Yuva Mahallesi
Aktepe Mahallesi
Şefkat Mahallesi
Bademlik Mahallesi
Subay Evleri Mahallesi
Köşk Mahallesi
Bağlarbaşı Mahallesi
Çaldıran Mahallesi
Hasköy Mahallesi
Güzelyurt Mahallesi
06291 Posta Kodu
Karşıyaka Mahallesi
Hısar Mahallesi
Karakaya Mahallesi
Kafkas Mahallesi
06220 Posta Kodu
Yayla Mahallesi
Eser Tepe Mahallesi
06010 Posta Kodu
İncirli Mahallesi
Aşağı Eğlence Mahallesi
Etlik Mahallesi
Ayvalı Mahallesi
Emrah Mahallesi
06135 Posta Kodu
Hasköy Mahallesi
Gümüş Dere Mahallesi
06120 Posta Kodu
Karargah Tepe Mahallesi
Basın Evleri Mahallesi
Kalaba Mahallesi
06290 Posta Kodu
Tepebaşı Mahallesi
Çiçekli Mahallesi
06220 Posta Kodu
Yüksel Tepe Mahallesi
Sancak Tepe Mahallesi
Şehit Kubilay Mahallesi
06310 Posta Kodu
Yakacık Mahallesi
Şenlik Mahallesi
06280 Posta Kodu
Ufuk Tepe Mahallesi
19 Mayıs Mahallesi
Pınar Başı Mahallesi
Atapark Mahallesi
Ovacık Mahallesi
Güçlü Kaya Mahallesi
Osman Gazi Mahallesi
Kanuni Mahallesi
Kuşcağız Mahallesi
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