Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti

Haberin Devamı

Kulislerde bir süredir AK Parti’ye geçeceği konuşulan Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

“Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı klikler; bu dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.”

Haberin Devamı

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan’ın istifasının ardından yaptığı açıklamada “Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir” dedi.