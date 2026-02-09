×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Mesut Özarslan#AK Parti#Özgür Özel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:00

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Kulislerde bir süredir AK Parti’ye geçeceği konuşulan Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

“Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı klikler; bu dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 07.02.2025 tarihinde saat 23:59’da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.”         

Haberin Devamı

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özarslan’ın istifasının ardından yaptığı açıklamada “Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir” dedi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mesut Özarslan#AK Parti#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!