KDV indirimini uygulamayana ağır ceza

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VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYİZ

(Temel gıda ürünlerinde yüzde 7’lik KDV indirimi) “Bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım, gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine Maliye, gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların denetimini sürdüreceklerdir.”

BAE İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

(Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret) “Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed’in kasım ayında Ankara’daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında Dışişleri Bakanımız, ocak ayında Meclis Başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle, yakaladığımız ivmeyi geliştirmek, ilişkilerimizin yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Kuruluşunun 50’nci yılını idrak eden Birleşik Arap Emirlikleri’yle dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları beraberce atacağız.

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RUSYA VE UKRAYNA

Biz sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil bir de bölgedeki gelişmeler, bunlar içerisinde tabii en önemlisi şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerdir. Bunları da masaya yatırıp görüşeceğiz ve bu konularda da ne gibi adımlar atabiliriz; bunun üzerinde de ısrarla duracağız.”

KÖRFEZ’İN İSTİKRARI BİZİM İSTİKRARIMIZ

Erdoğan konuşmasında “Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin diyalog ve iş birliği, tüm bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önem taşıyor” diyerek şöyle devam etti: “Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız. Yaklaşık 5.5 milyar doları ihracatımız olmak üzere 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle Birleşik Arap Emirlikleri önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, yurtdışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10’uncu pazarı konumundadır.”

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EMİNE HANIM HALEN POZİTİF

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili de şunları söyledi: “Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk ve şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır.”

HASTALIĞI EN HAFİF SEYRİYLE GEÇİRİYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle BAE gezisine katılamayan eşi Emine Erdoğan’ın tedavisinin sürdüğünü söylerken; Emine Erdoğan da sağlık durumuna ilişkin mesaj paylaştı. Emine Erdoğan sosyal medya mesajında “Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum” dedi.