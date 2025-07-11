KCK’dan Öcalan’a yanıt: İstediği somut adımı atacağız

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KCK’nın “yöneticileri” adına çağrıya özetle şu yanıt verildi:

SESİ VE GÖRÜNTÜSÜ

“Abdullah Öcalan’ın sesinin ve görüntüsünün dışarıya ulaşması bizleri oldukça sevindirmiştir. Bu çağrı, 27 Şubat 2025 tarihli çağrısından sonra gelişen ikinci çağrı oluyor. Bizler, barış ve demokratik toplum sürecini tam desteklediğimizi ve üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğimizi belirttik. Geldiğimiz aşama bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti ve mevcut iktidarı sürecin gereklerine göre ve attığımız somut adımlara karşılık olarak henüz herhangi bir adım atmamıştır. Bunu görüyor ve biliyoruz. Ancak buna rağmen biz, barış ve demokratik toplum çağrısında belirtilen amaçlara olan inancımız gereği sürecin arkasında durduk. Büyük bir hassasiyetle bu tutumumuzu sürdürmeye çalıştık. Bu yönlü çabamızın görüldüğüne de inanıyoruz.

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BİZDEN İSTEDİĞİ ADIM

Şimdi de bizden istediği adımı atma kararlığındayız. Bu çağrı sadece bize değil, devlete ve başta meclis ve siyaset kurumu olmak üzere sorumluluğu olan herkesedir. Sürecin tek taraflı ve sadece bizim atacağımız adımlarla ilerlemeyeceği bilinmelidir. Demokratik siyaset ve bütüncül hukuk için gerekenler yapılmalıdır. Siyasetin ve meclisin buna göre inisiyatifi ve adımları gelişmelidir. Sonuç olarak bu tarihi adımı atma kararlılığını ortaya koyarken, aynı sorumluluk duygusuyla yapılması gerekenleri tekrardan belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Bu adımlarımızın karşılık bulacağına ve barış ve demokratik toplum sürecinin başarıya ulaşacağına olan inancımızı koruyoruz.”