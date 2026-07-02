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Kazmalı vicdansız kamerada: 10 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Şiddet#Darp#Çocuğa Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 16:50

Konya'da parkta başka çocuklarla tartışan M.A.A. (10), elinde kazmayla gelen babasının amcası H.A. tarafından öldüresiyle dövüldü. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alınan H.A., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Olay, Karatay ilçesinde bir evde meydana geldi. M.A.A., parkta başka çocuklarla tartıştığı iddiasıyla babasının amcası H.A. tarafından dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazmalı vicdansız kamerada: 10 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Görüntülerde elinde kazma olan H.A., kolundan tuttuğu M.A.A.'yı yere doğru itekleyip, havaya kaldırıyor. Bu sırada başı yer çarpan M.A.A. da başını tutuyor. "Seni öldürürüm" diyerek havaya kaldırdığı çocuğu yere fırlatan H.A., ardından M.A.A.'ya tokat atıyor. Korkan M.A.A. da "Tamam" diyerek cevap veriyor.

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Kazmalı vicdansız kamerada: 10 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

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Görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.A.'ya şiddet uygulayan H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şiddete uğrayan M.A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazmalı vicdansız kamerada: 10 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

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#Şiddet#Darp#Çocuğa Şiddet

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