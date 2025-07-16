×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kazları rahat bırakın

Güncelleme Tarihi:

#BALIKESİR#Mehmet Keşniş#Kaz
Kazları rahat bırakın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:00

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Keşniş’in (65), kafesinin bahçesindeki otları yemesi için aldığı 2 kaz yıllar içinde üreyince hayvanların sayısı 30’a ulaştı.

Haberin Devamı

Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Ancak iddiaya göre bu durumdan rahatsız olanlar şikâyette bulununca, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Yaklaşık 1 ay önce, şikâyet üzerine kümese kapatılan kazlardan 8’inin öldüğü iddia edildi.

Kazları rahat bırakın

Cezai işlem uygulanmaması için kazları yaklaşık 1 ay önce kümese kapattıklarını ve kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü söyleyen Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş (36), “Kötü niyetli insanlar var. İnsanlardan az kirletiyorlar bir kere denizi. İnsanlar daha pis. Bunun bıraktığı pislikten ne olur. En fazla ayak izi kalır” diye konuştu.

Haberin Devamı

Alınan karara üzüldüğünü söyleyen mahallelilerden Nilüfer Duruoğlu (53) ise “Hiçbir hayvanın hakkına girmemek lazım. Kul hakkı oluyor. Böyle olmaz” dedi.

Kazları rahat bırakın

Kazları rahat bırakın

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BALIKESİR#Mehmet Keşniş#Kaz

BAKMADAN GEÇME!