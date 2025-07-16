Kazları rahat bırakın

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Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Ancak iddiaya göre bu durumdan rahatsız olanlar şikâyette bulununca, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Yaklaşık 1 ay önce, şikâyet üzerine kümese kapatılan kazlardan 8’inin öldüğü iddia edildi.

Cezai işlem uygulanmaması için kazları yaklaşık 1 ay önce kümese kapattıklarını ve kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü söyleyen Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş (36), “Kötü niyetli insanlar var. İnsanlardan az kirletiyorlar bir kere denizi. İnsanlar daha pis. Bunun bıraktığı pislikten ne olur. En fazla ayak izi kalır” diye konuştu.

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Alınan karara üzüldüğünü söyleyen mahallelilerden Nilüfer Duruoğlu (53) ise “Hiçbir hayvanın hakkına girmemek lazım. Kul hakkı oluyor. Böyle olmaz” dedi.