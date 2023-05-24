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Kazıda 3 ceset bulundu

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#Kazı#Ceset#Adli Tıp Kurumu
Kazıda 3 ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Ankara’dan 2 yıl önce İstanbul’a geldikten sonra kayıplara karışan Sevgi Demirci, oğlu Eren ve kızı Rümeysa’nın bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında Silivri’de kazı yapıldı. Anne ve iki çocuğunun son görüldüğü yerde 3 ceset bulundu.

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Sevgi Demirci (38), eşi ile çocukları Eren (20) ve Rümeysa (13) ile birlikte Ankara’da yaşıyordu. Eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonrası boşanan Sevgi Demirci, çocuklarını da yanına alarak 2.5 yıl önce İstanbul’a geldi. İstanbul’a geldikten sonra 20 Ocak 2021 günü iki çocuğu ile birlikte ortadan kayboldu. Ailesi kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis yapılan başvurunun ardından araştırma başlatırken, aile bir yandan da ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına çıkarak yardım istedi. Programa konuk olarak alınan kişilerin verdikleri bazı bilgiler ve alınan ihbarlarda anne ve iki çocuğunun Silivri Değirmenköy’de görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, bölgede iş makineleri ile kazı çalışması yaptı. Çalışmada 3 kişiye ait olduğu belirtilen kemik parçaları bulundu. Polis, Demirci’nin eski eşinin yeğeni Ü.Y. ile Ö.Y.’yi gözaltına aldı. Bulunan cesetlere ait kemikler, kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bulunan cesetlere ait kemiklerin anne ve iki çocuğuna ait olup olmadığının Adli Tıp Kurumu incelemesiyle netleşeceği belirtildi. 

Kazıda 3 ceset bulundu


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#Kazı#Ceset#Adli Tıp Kurumu

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