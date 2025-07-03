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Kazı sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama: 3 işçi yaralı

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#Bursa#Doğal Gaz Hattı#Patlama
Kazı sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama: 3 işçi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:09

Bursa'da elektrik şebekesinde yapılan kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama oldu. Patlamayla birlikte gaz alev alırken, 3 işçi yaralandı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Nisa Sokak'ta elektrik şebekesini yer altına almak için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama oldu.

Kazı sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama: 3 işçi yaralı

Patlamayla birlikte gaz alev aldı, 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlem alırken, mahalledeki elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Yaralı işçilerden 2'si ambulansta tedavi edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürüldü. Doğal gaz borusu onarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Doğal Gaz Hattı#Patlama

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