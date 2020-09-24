Kazı Kazan oyununda 20 TL ile 1 milyon TL büyük ödül kazandı

Yeni dönemde yeni ve eğlenceli ürünleriyle yola çıkan Sisal Şans ikramiyelerini dağıtmaya başladı. Faaliyetlerinde 1 Ağustos'ta başlayan Sisal Şans'ın Kazı Kazan Oyunu'nda bir talihli mobil uygulama ile 22 Eylül Salı akşamı satın alınan 20 TL'lik bilet ile 1.000.000 TL değerinde ikramiyenin sahibi oldu

Online kazı kazan nasıl oynanır?

Online kazı kazanın nasıl oynandığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada birçok yeniliğin uygulanmaya başlandığı duyuruldu. ‘Sayısal Loto’ ve ‘Süper Loto’ gibi Kazı Kazan’ oyunlarına da yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online ve bayilerden oynanabilecek. Bu yenilikle beraber ‘Kazı Kazan’ oyunları da Türkiye’de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Peki kazı kazan nasıl oynanır? İşte detaylar...

Gelen yeniliklerle birlikte ‘Kazı Kazan’ oyunları da Türkiye’de ilk defa online olarak oynanmış olacak. Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler. Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.

Kazı Kazan oyunlarını Milli Piyango Online hesabınız üzerinden çevrimiçi olarak oynayabilirsiniz. Hangi oyunları oynayabileceğinizi Kazı Kazan menüsü üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir.

Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

Giriş Yap butonuna basarak, üyelik bilgilerine kaydettiğiniz e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya e-posta ile size iletilen hesap numarası bilgilerinden biri ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO KAZI KAZAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN