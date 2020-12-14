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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Kazdağları’nda sis trafiği olumsuz etkiliyor

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Kazdağları’nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları' ndan geçen kara yolunda oluşan sis trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları’nda sis trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda meydana gelen yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kara yolunun 18 ila 25. kilometreleri arasında Hanlar Girit’inde etkili olan sise karşı sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

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