Kazdağları alev alev

Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağı Milli Parkı’nda, Dereağzı mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık alandan yükselen dumanı fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Edremit ve Balıkesir Orman İşletme müdürlüklerinden çok sayıda arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve su tankerleri ile 3 uçak ve 12 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye dozerlerle yol açma çalışması başlatıldı. Arazinin çok sarp olması nedeniyle alevlere daha çok havadan müdahalede bulunuldu. Dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için iş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu” dedi. Şıldak, karadan ise 140 yangın söndürme personelinin, 30 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale ettiğini dile getirdi.

Yangının tek noktada başladığını söyleyen Hasan Şıldak, “İlimizde 2021 yılı içinde 60 orman yangını meydana geldi. Temmuz’un başından itibaren ise 24 yangınımız oldu, bunlar büyümeden söndürüldü. Milli Park alanı içindeki yangının da başarılı bir çalışmayla söndürüleceğini söylemek istiyorum. Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Yerden de havadan da müdahaleler devam ediyor. Helikopterler ilave gelenlerle 17’ye çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla görüşmelerimizde diğer uçakların hareket emirlerinin verildiğini öğrendik. Uçak sayımız da 6’ya çıktı. Etkili bir müdahale ile bu yangını daha fazla büyümeden Allah’ın yardımıyla söndüreceğiz inşallah” diye konuştu.

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