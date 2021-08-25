MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
GeriGündem Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 26 saatte söndürülen yangında, zarar gören bölge, havadan görüntülendi.

Edremit ilçesine bağlı Kavurmacılar Mahallesi Kazdağı Milli Parkı’nda pazartesi günü saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere havadan 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter, karadan ise 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisiyle müdahale edildi.

Kazdağı Milli Parkında yanan alanlar havadan görüntülendi

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 26 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları bugün de sürerken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in ilk gün yaptığı açıklamaya göre yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Manisa Kulada orman yangını
Manisa Kula'da orman yangını

Kazdağı Milli Parkında yanan alanlar havadan görüntülendi

Bölgedeki son durum helikopter ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazdağı Milli Parkında yanan alanlar havadan görüntülendi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi