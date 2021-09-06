Kazayı görüp duran sürücünün cipine otomobil çarptı: 7 yaralı

Kaza, 02.00 sıralarında, merkeze bağlı Doğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara yönünde giden Adem Aydın yönetimindeki 81 FD 337 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Aydın ile yanındaki Dilek, Salih ve Ertuğrul Aydın ile Melek Toprak yaralandı. Bir süre sonra aynı yöne giden Salih Aydın, kazayı fark edip yönetimindeki 81 BAA 566 plakalı ciple durdu. Arkadan gelen Mehmet İnceoğlu yönetimindeki 14 BD 575 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada Aydın ile İnceoğlu da yaralandı.

İhbar üzerine bölge sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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