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Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Kazayı fark eden vali, yaralıların yanından ayrılmadı

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Kazayı fark eden vali, yaralıların yanından ayrılmadı
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KARAMAN'da, kamyonetle çarpışan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi, yaralandı. Bölgeden geçen Vali Mehmet Alpaslan Işık, kazayı görünce makam aracını durdurarak, yaralıların yanına gidip, sağlık ekibi gelinceye kadar ilgilendi. Yaralılar, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayı fark eden vali, yaralıların yanından ayrılmadı
Kaza, saat 09.00 sıralarında Zeytin Dalı Bulvarı valilik kavşağında meydana geldi. Osman Akdemir yönetimindeki 70 AAK 052 plakalı kamyonet, kavşakta Uğur Keskinci'nin kullandığı 70 AAP 338 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten yola savurulan Uğur Keskinci ve arkasında oturan Ramazan Mayda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Vali Mehmet Alpaslan Işık, makam aracıyla valilik binasına doğru gelirken, yaralıların yerde yattığını fark etti. Aracından inen Vali Işık, yaralıların yanına gidip, yakından ilgilendi. Sağlık görevlileri gelinceye kadar yaralılarla ilgilenen Vali Işık, ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınmalarının ardından makamına geçti. Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişiden Ramazan Mayda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

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