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Kazayı bıraktılar kavga etmeye başladılar

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#Hatay#Samandağ#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 09:33

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası 3 çocuk babası Alkan Ergin’in öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kazayı bıraktılar kavga etmeye başladılar

Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası 40 yaşındaki Alkan Ergin ölürken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E.’nin yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ergin’in cansız bedenini adli morga götürürken, 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi.

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Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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#Hatay#Samandağ#Kavga

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