Kazaya müdahale ederken hayatını kaybeden AFAD personeli son yolculuğuna uğurlandı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesinin Mülkbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Şahin idaresindeki 05 ABK 243 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, HES kanalına düştü. Kazada, sürücü Murat Şahin ve yanında bulunan Fatma Özdemir hayatını kaybetti. Bu sırada katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dik yamaçtan dengesini kaybederek kanala düşen AFAD arama personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarınca kanaldan çıkarılan Demir de olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mürsel Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Arama-kurtarma sırasında yaşamını yitiren 3 çocuk babası Mürsel Demir için görev yaptığı Amasya AFAD İl Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Mürsel Demir’in tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Törene Mürsel Demir'in eşi Ünzile, oğlu Cihat ve kızı Öznür Demir'in yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AFAD başkan yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD Strateji Daire Başkanı Sadi Ergin, Amasya Belediyesi Başkan Vekili Cahit Aktaş ile Jandarma Alay Komutanı Albay Ayhan Aygün ile çalışma arkadaşları katıldı. Aile fertleri taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Törenin ardından Mürsel Demir'in cenazesi Suluova Belediye mezarlığında toprağa verildi.

KAZADA ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

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Öte yandan kazada ölen Murat Şahin (18) ve Fatma Özdemir’in (25) cenazeleri de Taşova ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından Mülkbükü köyünde aile kabristanlığına defnedildi.