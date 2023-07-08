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Kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 5'i ağır 6 yaralı

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#Polatlı#Kaza#İtfaiye
Kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 5i ağır 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 05:54

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kazaya karışan iki araç alev aldı. Olayda 5'i ağır toplam 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

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Polatlı ilçesi Gündoğan Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan 35 TMY 74 plakalı araçta patlama meydana geldi ve ardından kazaya karışan diğer aracında tutuşmasıyla iki otomobil de alev topuna döndü.

Kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 5i ağır 6 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 5i ağır 6 yaralı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır oldu öğrenildi. Yaralılar Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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#Polatlı#Kaza#İtfaiye

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