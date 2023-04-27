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Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı

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#İstanbul#Tuzla#Kaza
Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 13:02

Tuzla, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı. Kazada 2'si itfaiye eri, 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Bariyerlere çarpan bir otomobili gören çevredeki sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı

Olay yerine gelen ekipler, yaralı ambulansa götürdü. Bu sırada aynı yönden gelen 16 AFK 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik koridorunu aşarak önce ambulansa daha sonra itfaiye aracına çarparak durabildi. Kazada 2 itfaiye eri olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeni ile trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı

Kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı

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#İstanbul#Tuzla#Kaza

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