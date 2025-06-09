Kazaya diplomasi zırhı

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Ankara’da 3 Ekim 2023 günü Suudi Arabistan Büyükelçiliği ataşesi Mana Ali M. Alfataih, kullandığı aracıyla motosikletliye çarptı. Kazada, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Umut Cem Doğan ağır yaralandı. Araç sürücüsü diplomat olmasından dolayı kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Adli Tıp’ın hazırladığı raporda, Ataşe’nin olayda asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Suudi Büyükelçiliği’ne, ataşenin diplomatik dokunulmazlık kapsamında olup olmadığını sordu.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, savcılığa gönderdiği 20 Mayıs tarihli yazıda, Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin eski ataşesi Mana Ali M. Alfataıh’ın uluslararası hukuk çerçevesinde 02 Temmuz 2021 – 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli diplomatik ayrıcalık ve bağışıklığa sahip olduğu belirtildi. Aynı yazının devamında, ataşenin 15 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’den ayrıldığı da belirtilerek, özetle “soruşturma dosyasına konu şahsın yargılamasının Suudi Arabistan’da yürütülebileceği iletilmiştir. Bu itibarla, başsavcılığınızca konuya ilişkin hazırlanacak fezlekenin ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğinin takdiri ile sonucundan bilgi verilmesini rica ederim” denildi.

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YAZIYA İTİRAZ EDİLDİ

Cem Doğan’ın avukatı Kemal Ulusoy da, “Eğer diplomatik temsilci suçun işlendiği anda görev harici bir iş görmekte ise diplomatik dokunulmazlıktan faydalanamaz. Harici görüşmelerimizde Suudi Arabistan Büyükelçiliği, şüphelinin olay sırasında görevli olmadığını, yani diplomatik dokunulmazlık kapsamında bulunmadığını tarafımıza beyan etmişlerdir” iddiasında bulunarak bakanlık yazısına itiraz da bulundu.