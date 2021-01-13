Kazanova topraktan çıktı

Kitabesi çalındığı için mimarı özellikleri bilinmeyen köprü, Osmanlı'nın Balkan seferlerine giderken, sipahi askerleri ve topların taşınması için 'Fil Deresi' üzerine yapıldı. Kazan Köprüsü'nün Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biri olduğunu söyleyen sanat tarihçisi Altay Bayatlı, “Köprü, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde.

Neredeyse 400 yıllık köprü, 1990'lı yıllarda Karayolları tarafından kavşakta bırakıldı. Üzülerek söylüyorum ki köprünün de bir kısmı tamamen kavşak için bitirilmiş durumda. Keşke biraz daha kavşak uzak yapılsaydı da köprü insanların kullanımında, tarihi eser olarak kalabilseydi” dedi.