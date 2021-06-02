TEM Otoyolu'nda panik! Araçtan çıkamadı

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Turaplar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fehmi Bülbül idaresindeki 34 FU 7855 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen İbrahim Sarı idaresindeki 61 AAY 083 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerleyen TIR'ın sürücüsü korna çalarak üzerine doğru gelen araçların sürücülerinin dikkatini çekip, aracı durdurdu.

TIR sürücüsü İbrahim Sarı, “Hafif ticari araç şoförü hızlıydı, arabayı kaydırdı bana vurdu. Ben de bariyerlere vurdum karşı şeride geçtim. Direksiyonu hiç bırakmadım. Önemli olan soğukkanlı olmamdı. İlk kez böyle bir kaza başıma geldi. Allah yardım etti. Trafik çok kabalıktı. Allah korudu.” dedi.

Hafif ticari araç sürücüsü Fehmi Bülbül ise, “TIR sağ şeritteydi ben de orta şeritteydim. Beni bir araba sıkıştırdı. Ben de manevra yaparken TIR’a soldan vurdum” diye konuştu.

Fehmi Bülbül’ün eşi Fatma Bülbül ise kaza sonrası şoka girerek araçtan çıkamadı. Polis ekipleri şoka giren kadını araçtan çıkarıp, kolonya tutarak sakinleştirdi. Polis ekipleri bölgede trafiği yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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