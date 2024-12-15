Kazanın nedeni fotoğrafta mı saklı... 3’ü hayatını kaybetti

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin’in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ölen Hüseyincan Esetekin ile Ali Esetekin’in kuzen, Eren Atlı’nın ise İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen akrabaları olduğu öğrenildi.

Hüseyincan Esetekin’in, kazadan 4 saat önce sosyal medyadan 3’ünün de olduğu fotoğrafı paylaşarak, “İstanbul’dan Eren ağabeyim gelmiş, hoş gelmiş” notunu eklediği görüldü. Fotoğrafta ellerinde içki şişeleri görülen ve kazanın da bu nedenle olduğu değerlendirilen olayda ölenlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.