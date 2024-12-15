×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kazanın nedeni fotoğrafta mı saklı... 3’ü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tokat#Turhaz#Kaza
Kazanın nedeni fotoğrafta mı saklı... 3’ü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

Tokat Turhal’daki karayolunda önceki gün saat 23.00 sıralarında, Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu boş araziye devrildi.

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin’in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ölen Hüseyincan Esetekin ile Ali Esetekin’in kuzen, Eren Atlı’nın ise İstanbul’dan kendilerini ziyarete gelen akrabaları olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni fotoğrafta mı saklı... 3’ü hayatını kaybetti

Hüseyincan Esetekin’in, kazadan 4 saat önce sosyal medyadan 3’ünün de olduğu fotoğrafı paylaşarak, “İstanbul’dan Eren ağabeyim gelmiş, hoş gelmiş” notunu eklediği görüldü. Fotoğrafta ellerinde içki şişeleri görülen ve kazanın da bu nedenle olduğu değerlendirilen olayda ölenlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Turhaz#Kaza

BAKMADAN GEÇME!