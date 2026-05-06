Kazanın altından cinayet çıktı

Bu kapsamda raftan indirilen Marmaris dosyasında, ilk etapta “Silahını beline takarken kazara kendini vurdu” denilen ölümün aslında cinayet olduğuna işaret eden çarpıcı delillere ulaşıldı. 28 Mart 2023’te yaşanan olayda, nakliyeci Abdullah Uslu’nun, alkollü olduğu sırada silahını beline takarken kazara ateş aldığı öne sürülmüş, dosya ‘taksirle ölüme neden olma’ kapsamında değerlendirilerek ‘takipsizlikle’ kapatılmıştı. Ancak maktulün kızı Aylin Kızılca’nın itirazı üzerine dosya yeniden açıldı. Muğla 1. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeniden başlatılan soruşturmada, tanıklar yeniden dinlendi, teknik incelemeler derinleştirildi. Ortaya çıkan tablo, ilk anlatılan senaryoyla tamamen çelişti.

EŞİ VE KOMŞULARI ŞÜPHELİ OLDU

Olay günü evde bulunan kişilerin ifadeleri arasında ciddi çelişkiler olduğu, bilirkişi raporuyla ifadelerin uyuşmadığı belirlendi. Maktulün eşi Suna Uslu, komşuları Hanife ve Ergin Ayaydın ile iletişim kayıtlarında adı geçen Yüksel Kartal da dosyada şüpheli olarak yer aldı. 18 Nisan 2023 tarihli kriminal rapor, dosyanın seyrini değiştirdi. Rapora göre, silahın düşme ya da çarpma sonucu ateş alması mümkün değildi. Bu tespitle “silah düştü patladı” iddiası çöktü, dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Olay yeri incelemesi de şüpheleri büyüttü. Kapı yanında mermi izi bulundu. “Havaya ateş edildi” iddiası çürüdü. Cesedin arkasında 2 boş kovan tespit edildi. Bilirkişi raporu da açıktı. “Masada otururken havaya ateş edildi” iddiası fiziken imkânsızdı. Adli Tıp incelemesi yapıldı. Bu inceleme sonucu da Abdullah Uslu’nun, “kaza” ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Abdullah Uslu’nun 20–40 cm mesafeden vurulduğu belirlendi. Bu mesafe, kazara ateş alma iddiasıyla bağdaşmadı.

‘ÇALIŞMIYOR’ DENEN KAMERA KOMŞUDA ÇIKTI

İlk tutanakta ‘bozuk’ denilen güvenlik kamerası cihazı, şüphelilerle bağlantılı bir adreste bulundu. Olay gününe ait kayıtların cihazda olduğu belirlendi. Görüntüler açılamayınca cihaz, Emniyet Siber Suçlar’a gönderildi. CMK 135 kapsamında yapılan telefon dinlemelerinde dikkat çeken konuşmalar dosyaya girdi. Şüpheliler arasında geçen konuşmalardan bazıları şöyle: “Senin bir ifaden onu yakar... Kendiniz öldüreceksiniz adamı ya. En azından profesyonel katil demezler”

Bu ifadeler, olayın planlı olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka detay ise şuydu. Olaydan sonra Suna Uslu’ya ait bazı taşınmazlar, Hanife Ayaydın’ın kızı Aslı Tetik üzerine devredildi.

İFADESİ DOSYAYI DEĞİŞTİRDİ

Maktulün eşi Suna Uslu’nun savcılıktaki yeni ifadesi, soruşturmanın kırılma noktası oldu. Uslu, “Önceki ifadelerinin doğru olmadığını Hanife Ayaydın tarafından yönlendirildiğini, olay sırasında boğuşma yaşandığını” kabul etti. Suna Uslu, önceki avukatının kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, “Böyle ifade vermezsen katil diye içeri atılırsın dedi” sözleriyle avukatını da azletti.

Savcılık yeniden açılan dosyada Abdullah Uslu’nun eşi ev hanımı Suna Uslu, komşuları fırıncı Ergin Ayaydın ve eşi Hanife Ayaydın ile teknisyen yardımcısı Yüksel Kartal’ı gözaltına alarak yeniden ifadelerini aldı. Önceki gün itibarıyla, Suna Uslu ve Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrolle serbest bırakıldı Şüpheliler hakkında ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla işlem yapıldı.